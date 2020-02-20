В Оперативном штабе Кабинета министров объяснили, как будет проходить обсервация эвакуированных из Китая граждан Украины.

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Как известно, сегодня в Украину прилетел самолет из Китая, в данное время автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами выехали из аэропорта Харькова и направились в Новые Санжары.

Все эвакуированные, экипаж самолета и сопровождающие лица прошли осмотр медиков. Далее специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

Из Китая эвакуированы 45 украинцев. Среди них семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после 2-недельного обсервации домой в свои страны также вернутся 27 иностранцев. В течении 14 дней люди будут находится под усиленным медицинским наблюдением в специально отведенном месте.

— Люди обеспечены всем необходимым. Как эвакуированные, так и персонал снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. Усиленная охрана и круглосуточное наблюдение врачей. Все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания. Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию.Сами канализационные стоки в обязательном порядке все равно будут обезврежены. Персонал, ранее работавший в «Новых Санжарах», вывезен с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей, - сообщили в штабе.

Отмечается, что медицинские учреждения Полтавской и Харьковской области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами.





— Персонал подготовлен. В заведениях есть соответствующее оборудование и индивидуальные боксы. По истечению 14 дней у краинцы, которые без симптомов заболевания, вернутся домой. Иностранные граждане также вернутся в свои страны после успешного прохождения 14-дневной обсервации. На месте 24 часа в сутки будут находится врачи, ря Они обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь. Кроме этого, рядом будет постоянно дежурить машина экстренной помощи. Если у кого-то окажется подозрение коронавирус, то срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус, - сообщают в штабе.

Самолет, на котором летели эвакуированные из Китая украинцы пройдет обработку санитарно-эпидемиологической службы. На самолете заменят фильтры системы кондиционирования. После дезинфекции и технических работ он будет готов к дальнейшей работе.

По состоянию на 20 февраля в Украине нет ни одного зарегистрированного случая заболевания коронавирусом.

— Ни одного случая болезни, вызванной коронавирусом в стране не зарегистрировано. В понедельник (17 февраля — ред.) прошло ровно 14 дней с тех пор, как последний прямой регулярный авиарейс из Китая приземлился в Украине. Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершено. Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода связывались с пассажирами. Мы точно можем сказать — они здоровы. Оснований для беспокойства нет, - заявили в штабе.

Напомним, народные депутаты Украины сообщили, что обратятся в правоохранительные органы из-за указаний чиновников не допускать в аэропорты самолет с эвакуированными из Уханя украинцами.