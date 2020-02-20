Андрей Кравченко

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Кравченко — член группы Игоря Редькина, которого подозревают в убийстве добровольца Амины Окуевой в октябре 2017 года. Самого Кравченко задержали по подозрению в убийстве бизнесмена в 2014 году.

Об этом сообщает hromadske.

Адвокат подозреваемого просила освободить Кравченко из-под стражи. По словам защиты, у мужчины было алиби и в день убийства якобы был в поселке, который находится в Черниговской области, у бабушки.

В то же время в прокуратуре отметили, что это алиби опровергли свидетели в суде, которые фактически дали разные показания.

По данным следствия, экспертиза установила, что кровь убийцы, которая была найдена на трупе убитого бизнесмена Константина Хоруженко совпадает с ДНК подозреваемого.

Также прокурор отметила, что сейчас следствие проверяет возможную роль Кравченко в убийстве Амины Окуевой, ведь на оружии, которые нашли неподалеку убийства девушки, обнаружили три ДНК. Один из них, согласно экспертизы, принадлежит Игорю Редькину, остальные — устанавливаются.

Отметим, на момент задержания Кравченко был под ночным домашним арестом по подозрению в убийстве директора компании «Caparol Украина» Павла Зможного в сентябре 2016 года и руководителя отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького в 2019 году. Всю группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. В январе Андрея Кравченко снова задержали и взяли под стражу.

По данным следствия, группа под руководством Игоря Редькина состояла из семи человек и занималась заказными убийствами.

Напомним, что 12 января 2020 года глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании убийц Амины Окуевой.