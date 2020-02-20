Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок к законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли, уже рассмотрели 1049 поправок из 4018 законопроекта.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Отмечается, что по результатам голосования на утреннем засиданнни все рассмотренные поправки, на которых настаивали авторы, были отклонены.

Рассмотрение поправок продолжат на вечернем пленарном заседании.