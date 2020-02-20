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Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок к законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли, уже рассмотрели 1049 поправок из 4018 законопроекта.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Отмечается, что по результатам голосования на утреннем засиданнни все рассмотренные поправки, на которых настаивали авторы, были отклонены.
Рассмотрение поправок продолжат на вечернем пленарном заседании.
Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение «земельного» законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок.
Глава Николаевской «Батьківщини» Вадим Пидберезняк назвал большой аферой нынешний проект закона о продаже земли.
Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок к законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли, уже рассмотрели 1049 поправок из 4018 законопроекта.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Отмечается, что по результатам голосования на утреннем засиданнни все рассмотренные поправки, на которых настаивали авторы, были отклонены.
Рассмотрение поправок продолжат на вечернем пленарном заседании.
Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение «земельного» законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок.
Глава Николаевской «Батьківщини» Вадим Пидберезняк назвал большой аферой нынешний проект закона о продаже земли.