Около 6000 работников аграрного холдинга «Укрлендфарминг», в том числе и жители Николаевщины, провели митинги возле Верховной Рады Украины, Кабинета министров и Офиса Генерального прокурора в защиту своих рабочих мест и вручили чиновникам яйца с надписью «Ситника - геть!».

Аграрии призывают уволить директора НАБУ Артема Сытника, признанного судом коррупционером, которого обвиняют в неправомерном давления на компанию, которая дает работу 27000 украинцев.

Об этом сообщает УНИАН.

19 февраля в столице возле Верховной Рады, Кабинета министров и Офиса Генерального прокурора прошла акция работников одного из крупнейших украинских агрохолдингов, Группы компаний «Укрлендфарминг». Они выступают с требованиями прекратить давление силовых органов на предприятие, которое дает работу на селе 27 тысячам украинцев, и уволить директора НАБУ Артема Сытника, коррупционера, который по личным мотивам пытается уничтожить предприятие, которое платит миллиардные налоги. Люди приехали практически со всей Украины - предприятия «Укрлендфарминг» и «Авангард» работают в 600 населенных пунктах 22 областей страны, в том числе и в Николаевской области. Незаконные действия силовиков могут сорвать посевную кампанию и остановить работу птицекомплексов, а тысячи людей могут оказаться без работы и вынуждены будут эмигрировать на заработки в Польшу.

Артем Сытник, внесенный в реестр лиц, совершивших коррупционные действия, до сих пор является директором НАБУ, которое вместо расследования коррупции во власти уничтожает украинский бизнес - предприятие является крупнейшим производителем куриных яиц в Украине и Европе, выращивает зерновые, крупный рогатый скот и экспортирует свою продукцию в 40 стран мира, а также обеспечивает работой около 27 тысяч украинцев, платит около 3,5 млрд грн в год зарплат и 3 млрд налогов.

Это уже вторая акция работников «Укрлендфарминг» с требованиями остановить Артема Сытника, который делает противоправные действия. Депутаты Верховной Рады собрали 216 подписей под проектом постановления о его увольнении. Массовые акции в поддержку голосования по этому постановлению прошли под Верховной Радой Украины и продолжились у Офиса Генерального прокурора. Работники предприятий также призвали премьер-министра Украины Алексея Гончарука выполнять свои непосредственные обязанности по защите украинского бизнеса и оставили под Кабинетом министров яйца, произведенные на птицекомплексах компании, с надписью «Ситника - геть!» - напоминанием о необходимости уволить Сытника, который разрушает сельское хозяйство и экономику в целом. Такие же яйца передали Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

После проведения митинга стало известно, что депутаты прислушались к требованиям аграриев - правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал вынести постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника на голосование в парламенте.