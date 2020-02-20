Сегодня, 20 февраля, телеканал «НИС-ТВ» в эфире покажет документальный фильм о николаевском майдане «Николаев. Хроники протеста».

Главными героями фильма стали николаевцы, которые в 2014 году вышли отстаивать территориальную целостность Николаева и не дать сепаратистам-антимайдановцам воплотить в жизнь сценарий Донецка и Луганска.

Продюсером фильма выступила Оксана Янишевская, а режиссером киевлянка Жанна Максименко-Довгич.

Фильм выйдет в эфир сегодня в 21.45 и завтра в 13.00 и 17.55.

Также, сегодня документальный фильм «Николаев. Хроники протеста» покажет «UA: Перший».

Напомним, первая презентация фильма состоялись в Николаеве в рамках фестиваля «Гражданский проектор» в 2018 году.

Затем премьера картины прошла в Киеве. Кроме того, в январе фильм показали в эфире телеканала «Эспрессо».