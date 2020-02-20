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Депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин заявил, что фракция «Наш край» в облсовете поддерживает жителей села Константиновка Новоодесского района, которые выступили против планов облгосадминистрации по созданию ОТГ.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Депутат раскритиковал руководство ОГА, которой проигнорировало требования людей по созданию ОТГ с центром в селе Константиновка.
— Вновь бунт на корабле. Очередное перекрытие трассы. Работа остановилась, десятки автомобилей стоят на месте. Жители села Константиновка протестуют против создания ОТГ с центром в Гурьевке и требуют диалога с губернатором Николаевщины Александром Стадником. Почему отсутствие диалога с представителями громад у главы нашей области стало входить в привычку? Депутаты от партии «Наш край» в областном совете поддерживают создание громады и людей. Считаю, что если люди хотят создать Константиновскую ОТГ с центром в Константиновке, то так и должно быть. И власть должна пойти им на встречу, не доводя ситуации до предела, – написал Юрий Кормышкин.
Как известно, жители села Константиновка Новоодесского района несколько часов проводили акцию протеста на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», требуя, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходили дорогу, тем самым заблокировав движение по трассе национального значения.
Губернатор Николаевщины так и не приехал к митингующим. По информации НикВести, глава области наотрез отказался ехать и общаться с митингующими в прямом эфире. К протестующим приехали только представители правоохранительных органов - начальник УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак и замначальника полиции по общественной безопасности Максим Ахрамеев.
Решить проблему смог только начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак, который приехал на место событий и при протестующих позвонил главе ОГА Александру Стаднику и договорился о встрече с селянами.
Депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин заявил, что фракция «Наш край» в облсовете поддерживает жителей села Константиновка Новоодесского района, которые выступили против планов облгосадминистрации по созданию ОТГ.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Депутат раскритиковал руководство ОГА, которой проигнорировало требования людей по созданию ОТГ с центром в селе Константиновка.
— Вновь бунт на корабле. Очередное перекрытие трассы. Работа остановилась, десятки автомобилей стоят на месте. Жители села Константиновка протестуют против создания ОТГ с центром в Гурьевке и требуют диалога с губернатором Николаевщины Александром Стадником. Почему отсутствие диалога с представителями громад у главы нашей области стало входить в привычку? Депутаты от партии «Наш край» в областном совете поддерживают создание громады и людей. Считаю, что если люди хотят создать Константиновскую ОТГ с центром в Константиновке, то так и должно быть. И власть должна пойти им на встречу, не доводя ситуации до предела, – написал Юрий Кормышкин.
Как известно, жители села Константиновка Новоодесского района несколько часов проводили акцию протеста на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», требуя, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходили дорогу, тем самым заблокировав движение по трассе национального значения.
Губернатор Николаевщины так и не приехал к митингующим. По информации НикВести, глава области наотрез отказался ехать и общаться с митингующими в прямом эфире. К протестующим приехали только представители правоохранительных органов - начальник УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак и замначальника полиции по общественной безопасности Максим Ахрамеев.
Решить проблему смог только начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак, который приехал на место событий и при протестующих позвонил главе ОГА Александру Стаднику и договорился о встрече с селянами.