Депутат Николаевского областного совета, глава облорганизации партии «Наш край» Юрий Кормышкин обвинил губернатора Александра Стадника в организации уголовного преследования против него. Депутат также сообщил о том, что сейчас готовят обыски у него дома и на его предприятиях.

Об этом написал на своей странице в Facebook.

Юрий Кормышкин заявил, что Александр Стадник и исполняющий обязанности первого замначальника ГУ Государственной фискальной службы Александр Заитов воспользовались своими связями в Киеве и организовали несколько уголовных дел в отношении предприятий, где депутат является конечным бенефициаром.

«В тот момент, когда в Николаевскую область прислали нового губернатора, я радовался, что это будет новый человек с хорошим резюме и современными подходами к работе. Далее была первая, вторая встреча с губернатором... Но теперь я окончательно убедился в противоположном. Сегодня губернатор Александр Стадник вместе с и. о. первого заместителя начальника ГУ ДФС Александром Заитовым воспользовались своими связями в Киеве и организовали несколько уголовных дел в отношении моих предприятий, где я являюсь конечным бенефициаром. Сейчас я уже точно знаю о том, что у меня дома и на моих предприятиях готовятся обыска», — написал Юрий Кормышкин.

Депутат отметил, что Александр Стадник, который ранее был и. о. главы налоговой Днепровского района Киева, воспользовался старыми связями в ведомстве и пролоббировал назначение Александра Заитова «для решения своих вопросов».

По словам Юрия Кормышкина, Александру Заитову дали указание «разобраться» с его предприятиями.

«Власть новая — методы старые. Но что я хочу сказать. У нас есть опыт 2004, 2013 и 2019 годов, когда смели власть из-за подобного отношения к бизнесу: людей загоняли в жестокие рамки, страна начала терять понятие демократии. Сметут и вас, из-за таких как Стадник. Если ваши люди будут также относиться к ведущим бизнесменам Украины, к лучшим работодателям. Если вы будете закрывать заводы, приходить с агрессией к людям, которые платят налоги и содержат вас же», — отметил депутат.

Он также добавил, что ни один губернатор такого себе не позволял и пригласил главу ОГА «на чай с бутербродами».

«Уважаемый Александр Васильевич, жду вас вместе с вашими друзьями из Киева в гости. Приглашаю не прятаться за решениями Печерского суда, а лично провести обыск у меня дома с четырьмя детьми и женой. С удовольствием угощу вас чаем и накормлю бутербродами. Мне не привыкать. Но я не понимаю, что вы хотите найти?», — подытожил он.

Напомним, ранее Юрий Кормышкин уже заявлял об обысках на своих предприятиях и давлении Александра Стадника на депутатов облсовета.

Также ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник на протяжении нескольких недель предпринял несколько неудачных попыток собрать голоса депутатов за отставку главы облсовета Виктории Москаленко.

11 февраля 2020 года губернатор подал в суд на Николаевской облсовет, чтоб отменить «правку Кормышкина» о распределении бюджета депутатами.