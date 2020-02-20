Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении полицейскому Управления патрульной полиции в Николаевской области в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что 19 октября 2019 патрульный, находясь за рулем автомобиля марки «Opel» в состоянии алкогольного опьянения, во время обгона значительно превысил скорость и врезался в бетонный столб. В результате ДТП пассажир, сидевший рядом с подозреваемым, погиб на месте происшествия.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пьяный полицейский за рулем приехал оформлять ДТП.