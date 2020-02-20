Министерство юстиции США назначило прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью в качестве координатора расследований, связанных с Украиной.

Об этом в письме к председателю комитета юстиции Конгресса США Джеррольду Недлеру сообщил заместитель министра Стивен Бойд, передает CNN.

Ричард Донохью будет «координировать существующие вопросы», а также «оценивать, расследовать и решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих», говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп настоял на увольнении из Пентагона чиновника, с которым имел разногласия в вопросах Украины.