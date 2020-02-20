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Министерство юстиции США назначило прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью в качестве координатора расследований, связанных с Украиной.
Об этом в письме к председателю комитета юстиции Конгресса США Джеррольду Недлеру сообщил заместитель министра Стивен Бойд, передает CNN.
Ричард Донохью будет «координировать существующие вопросы», а также «оценивать, расследовать и решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих», говорится в письме.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп настоял на увольнении из Пентагона чиновника, с которым имел разногласия в вопросах Украины.
Министерство юстиции США назначило прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью в качестве координатора расследований, связанных с Украиной.
Об этом в письме к председателю комитета юстиции Конгресса США Джеррольду Недлеру сообщил заместитель министра Стивен Бойд, передает CNN.
Ричард Донохью будет «координировать существующие вопросы», а также «оценивать, расследовать и решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих», говорится в письме.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп настоял на увольнении из Пентагона чиновника, с которым имел разногласия в вопросах Украины.