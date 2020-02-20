Фракция партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде требует отставки министра здравоохранения Зоряны Скалецкой из-за провальной организации эвакуации украинцев из китайского города Ухань.

Об этом заявил народный депутат от «ЕС» Николай Княжицкий, передает пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что власть показала свой непрофессионализм во время эвакуации украинцев из Китая.

— Мы категорически не согласны с такой ужасной организацией эвакуации украинских граждан. Очевидно, ничего кроме стыда не могут вызвать многочисленные акции, которые проходят на Западе и Востоке Украины, — сказал Николай Княжицкий.

Депутат заявил, что «Европейская солидарность» требует отчета правительства касательно эвакуации.

Как сообщалось, в результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо.