Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к людям, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, в обсервации.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, она проведет с ними в одном помещении две недели.

— Вместе с ними я проведу последующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны, - написала Зоряна Скалецкая.

Кроме того, министр отметила, что Минздрав тщательно подготовил безопасные условия пребывания в обсервации, учтя все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

— То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас выразить им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели ради безопасности нас всех, - добавила Зоряна Скалецкая.

Напомним, фракция партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде потребовала отставки министра здравоохранения Зоряны Скалецкой из-за провальной организации эвакуации украинцев из китайского города Ухань.