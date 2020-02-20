|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:22
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:01
|Заход солнца:
|17:22
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к людям, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, в обсервации.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, она проведет с ними в одном помещении две недели.
— Вместе с ними я проведу последующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны, - написала Зоряна Скалецкая.
Кроме того, министр отметила, что Минздрав тщательно подготовил безопасные условия пребывания в обсервации, учтя все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.
— То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас выразить им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели ради безопасности нас всех, - добавила Зоряна Скалецкая.
Напомним, фракция партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде потребовала отставки министра здравоохранения Зоряны Скалецкой из-за провальной организации эвакуации украинцев из китайского города Ухань.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к людям, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, в обсервации.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, она проведет с ними в одном помещении две недели.
— Вместе с ними я проведу последующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны, - написала Зоряна Скалецкая.
Кроме того, министр отметила, что Минздрав тщательно подготовил безопасные условия пребывания в обсервации, учтя все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.
— То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас выразить им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели ради безопасности нас всех, - добавила Зоряна Скалецкая.
Напомним, фракция партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде потребовала отставки министра здравоохранения Зоряны Скалецкой из-за провальной организации эвакуации украинцев из китайского города Ухань.