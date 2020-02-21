В Офисе генерального прокурора знают, кто может быть причастен к утечке информации, которая касается расследования «дел Майдана».

Об этом в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1» заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

По словам генпрокурора, человек, которого подозревают, работал под руководством Сергея Горбатюка – бывшего начальника сперасследований ГПУ, который курировал «дела Майдана».

— Что касается произошедшей утечки информации, то мы подозреваем, что это тот человек, который работал не при мне, а при Горбатюке. Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. Это были не потерянные, а скопированные материалы. Очевидно, что мы это расследование доведем до логического завершения, и привлечем виновных к ответственности, - отметил Руслан Рябошапка.

Ранее сообщалось, что по делам Майдана осуждены 44 человека и привлекается ещё 450 человек.