Министр МВД Арсен Аваков заявил, что к протестам в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны заинтересованные политики и бизнесмены.

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть».

На вопрос, не «торчат ли уши политиков» в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил, что «кое-какие «уши» полицияувидела.

— Я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти «уши» и политического и бизнесового свойства, — сказал Арсен Аваков.

Кроме того, Арсен Аваков считает, что утром участники протестов «посмотрят на факты с другой стороны».

— А многие, простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны, – заявил Арсен Аваков.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал события в Новых Санжарах одним из наибольших разочарований в его жизни.

Как сообщалось, в результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо. Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).