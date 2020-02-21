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Министр МВД Арсен Аваков заявил, что к протестам в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны заинтересованные политики и бизнесмены.
Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть».
На вопрос, не «торчат ли уши политиков» в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил, что «кое-какие «уши» полицияувидела.
— Я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти «уши» и политического и бизнесового свойства, — сказал Арсен Аваков.
Кроме того, Арсен Аваков считает, что утром участники протестов «посмотрят на факты с другой стороны».
— А многие, простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны, – заявил Арсен Аваков.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал события в Новых Санжарах одним из наибольших разочарований в его жизни.
Как сообщалось, в результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо. Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).
Министр МВД Арсен Аваков заявил, что к протестам в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны заинтересованные политики и бизнесмены.
Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть».
На вопрос, не «торчат ли уши политиков» в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил, что «кое-какие «уши» полицияувидела.
— Я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти «уши» и политического и бизнесового свойства, — сказал Арсен Аваков.
Кроме того, Арсен Аваков считает, что утром участники протестов «посмотрят на факты с другой стороны».
— А многие, простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны, – заявил Арсен Аваков.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал события в Новых Санжарах одним из наибольших разочарований в его жизни.
Как сообщалось, в результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо. Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).