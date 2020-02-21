Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в рамках следующего обмена пленными РФ передаст около 200 украинских граждан.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Это, по словам Вадимма Пристайко, станет завершением процесса обмена по принципу «всех на всех».

— Сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в «нормандском формате».