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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в рамках следующего обмена пленными РФ передаст около 200 украинских граждан.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Это, по словам Вадимма Пристайко, станет завершением процесса обмена по принципу «всех на всех».
— Сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в «нормандском формате».
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в рамках следующего обмена пленными РФ передаст около 200 украинских граждан.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Это, по словам Вадимма Пристайко, станет завершением процесса обмена по принципу «всех на всех».
— Сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в «нормандском формате».