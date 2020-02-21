На прошлой неделе американские спецслужбы провели брифинг для юристов, сообщив, что Россия собирается повлиять на результаты выборов президента США 2020 года.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным журналистов, целью россиян будет помощь переизбраться президенту Дональду Трампу.

Спецслужбы считают, что РФ будет действовать с помощью хакеров и работать в социальных сетях. Также Россия попытается провести атаки на избирательную инфраструктуру.

Кроме поддержки Трампа РФ хочет поднять вопрос о легитимности американской избирательной системы.

Ранее сообщалось, что в США разрабатывают стратегию информационной войны в случае, если Россия будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем или посева широкого раздора.