В четверг, 20 февраля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Еще 4 обстрела были зафиксированы с начала текущих суток.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

20 февраля девять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: рядом с Новомихайловкой — из миномета калибра 120-мм боевики выпустили 10 мин, а также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика — из 82-мм миномета — 2 мины, а также применили автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; два раза неподалеку Павлополя — из миномета калибра 82-мм — 10 мин, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета; в районе Марьинки — из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды рядом с Лебединским — из 82-мм миномета — 10 мин, а также боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; вблизи Красногоровки — из станкового противотанкового гранатомета — 4 выстрела, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки — из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили один обстрел по украинским позициям неподалеку Новозвановки, где применили миномет калибра 120-мм — 7 мин и станковый противотанковый гранатомет — 8 выстрелов.

21 февраля обстрелы зафиксированы рядом с Красногоровкой — из миномета калибра 120-мм — 10 мин; в районе Орехово — из 120-мм миномета — 3 мины, а также 7 выстрелов — из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Павлополя — из миномета 82-мм — 3 мины, а также велся огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Лебединского — из миномета калибра 82-мм — 13 мин.

Ранее сообщалось, что 20 февраля, с временно оккупированной территории вернули тело военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб в бою 18 февраля в Луганской области.