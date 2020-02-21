Украинская сторона работает над новой редакцией Минских соглашений.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет hromadske.

Он убежден, что война, которая шестой год продолжается на Донбассе, указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые, по мнению Пристайко, исчерпали себя.

По его словам, некоторые пункты Минских договоренностей реализовывать невозможно. Поэтому со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Министр напомнил, что действующие договоренности должны были быть выполнены еще в 2015 году.

— Сейчас 20-й — мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно, - сказал глава МИД.

Пристайко также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хоть и Россия публично выступает против внесения в них изменений. Также украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы убедить всех участников переговоров согласиться с тем, что «Минские договоренности исчерпали себя и требуют изменений».

Также министр напомнил, что на предыдущие изменения, которые вносили в Минские договоренности, а именно по поводу «формулы Штайнмайера» и разведения сил, Россия согласилась.

Напомним, что действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама считает, что Минские соглашения не оптимальные, но лучше на данный момент не существует.