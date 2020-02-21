В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считают, что Национальный банк может снизить учетную ставку до 7% уже в середине 2020 года, а не до конца года, как прогнозировали в самом Нацбанке.

Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов во время заседания парламентского комитета по вопросам экономического развития, пишет hromadske.

— Есть прогноз Национального банка, что будет достигнут уровень (учетной ставки - прим.) 7% до конца года. Мы считаем, что при нынешней макроэкономической ситуации реально достичь этой ставки в середине года, - заявил Милованов.

Министр добавил, что в случае, если Нацбанк снизит учетную ставку до 7%, то в Украине появятся возможности для развития рынка капитала.

Отметим, что решение о размере учетной ставки в Украине одобрил комитет по вопросам монетарной политики Национального банка. Поскольку Нацбанк является независимым институтом, то правительство не может влиять на его решения.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджете на 2020 год, которым выделяются дополнительные 2 миллиардов гривен на компенсацию процентных ставок по кредитам малым предприятиям