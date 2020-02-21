|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:47
|Заход солнца:
|17:24
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:59
|Заход солнца:
|17:24
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
Организация Объединенных Наций (ООН) направила на оккупированные территории Донбассе 6 грузовиков с гуманитарной помощью.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Twitter.
По данным ведомства, сегодня через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на оккупированную территорию въехали 6 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления ООН по делам беженцев.
Отмечается, что жителям оккупированных территорий отправили более 10 тонн школьных принадлежностей.
Напомним, что по оценкам Организаций Объединенных Наций (ООН), в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 миллиона жителей Донбасса.
Организация Объединенных Наций (ООН) направила на оккупированные территории Донбассе 6 грузовиков с гуманитарной помощью.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Twitter.
По данным ведомства, сегодня через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на оккупированную территорию въехали 6 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления ООН по делам беженцев.
Отмечается, что жителям оккупированных территорий отправили более 10 тонн школьных принадлежностей.
Напомним, что по оценкам Организаций Объединенных Наций (ООН), в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 миллиона жителей Донбасса.