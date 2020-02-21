Организация Объединенных Наций (ООН) направила на оккупированные территории Донбассе 6 грузовиков с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Twitter.

По данным ведомства, сегодня через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на оккупированную территорию въехали 6 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления ООН по делам беженцев.

Отмечается, что жителям оккупированных территорий отправили более 10 тонн школьных принадлежностей.

Напомним, что по оценкам Организаций Объединенных Наций (ООН), в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 миллиона жителей Донбасса.