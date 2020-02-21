Начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак не знает по какой причине глава ОГА Александр Стадник проигнорировал встречу с жителями сел Новоодесского района, на которую сам же и обещал прийти.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Виталия Герсака, губернатор Александр Стадник на телефонные звонки не отвечал.

— Да, он пообещал, что он будет на девять часов утра, что он готов встретиться с людьми. Он говорил, что он будет в девять утра ждать на рабочем месте. Я ему звонил, но он не берет трубку. Я сегодня буду общаться с ним, буду пытаться дозвониться. Я просто понимаю, что он пообещал, я был уверен, что он на девять часов утра будет, я был в этом уверен. Когда я узнал, что его не будет для меня самого, это было шоком. Но, то что я пообещал людям, я выполнил. Я не мог гарантировать, что он точно будет, хотя вы сами вчера слышали, и люди слышали, что он мне по телефону пообещал, что он готов встретиться с людьми, – заявил Виталий Герсак.

Напомним, что в четверг утром, 20 февраля около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района. Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка.

Акция протеста жителей села на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское» длилась несколько часов, люди требовали, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходили дорогу, тем самым блокировали движение по трассе национального значения.

Селяне были возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.

Как известно, решить конфликтную ситуацию смог начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак, который приехал к протестующим. В телефонном разговоре с главой ОГА, Александр Стадник сообщил, что готов встретиться с жителями села в пятницу утром в 9:00 в здании облгосадминистрации.

Сегодня, 21 февраля глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник в очередной раз не пришел на встречу с жителями села Константиновка.