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В правительстве планируют пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020 год и вносить изменения в государственный бюджет из-за слишком низкого курса валют и низкие цены на энергоресурсы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время своего отчета в парламенте 21 февраля, пишет hromadske.
— Конечно его (макроэкономический прогноз — прим.) нужно пересматривать. Минэкономики уже над этим активно работает. Я думаю, что в ближайшие несколько недель мы выйдем с новым макроэкономическим прогнозом на этот год. И конечно весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру государственного бюджета, - сообщил Гончарук.
Главными основаниями для пересмотра бюджета правительство считает другие, чем ожидалось при планировании бюджета, цены на энергоресурсы и более низкий курс доллара. Эти показатели, в частности, влияют на поступление государства от налогов.
Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год.
В правительстве планируют пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020 год и вносить изменения в государственный бюджет из-за слишком низкого курса валют и низкие цены на энергоресурсы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время своего отчета в парламенте 21 февраля, пишет hromadske.
— Конечно его (макроэкономический прогноз — прим.) нужно пересматривать. Минэкономики уже над этим активно работает. Я думаю, что в ближайшие несколько недель мы выйдем с новым макроэкономическим прогнозом на этот год. И конечно весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру государственного бюджета, - сообщил Гончарук.
Главными основаниями для пересмотра бюджета правительство считает другие, чем ожидалось при планировании бюджета, цены на энергоресурсы и более низкий курс доллара. Эти показатели, в частности, влияют на поступление государства от налогов.
Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год.