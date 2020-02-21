Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что строительство новых социальных объектов анонсированное правительством Украины, является введением в эксплуатацию построенных ранее школ и детских садов.

Об этом стало известно сегодня 21 ферваля, в ходе заседания комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта, сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, ранее, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Коваленко утвердил список объектов по реализации в Николаевской области проекта президента Украины Владимира Зеленского по строительству школ, детсадов и стадионов.

- Хорошо, что нам дали разъяснения, что такое строительство 100 школ, 100 детских садов, и 100 стадионов, то есть, это просто введение в эксплуатацию. Давайте говорить правду, это все, что строилось в 2017, 2018, 2019 году. Теперь ваша задача перерезать ленточку и сказать, вот сдано в эксплуатацию. Не надо тогда эти объекты называть строительством школ и детских садов, называйте честно такие вещи своими именами, - сказал Михаил Талпа.

Отметим, что в список из 15 объектов попали школы, детские сады и спортивные объекты в Вознесенске, Снигиревке, Николаеве, Баштанке. Общая сумма составляет - 93,9 миллионов гривен, из которых 31,6 миллионов гривен - деньги местных бюджетов, еще 40 миллионов - средства областного бюджета Николаевщины, 22,3 миллиона гривен - деньги государственного бюджета. При этом, Николаевская ОГА не запланировала ремонт обрушившейся три года назад школы №1 в Новом Буге.

По словам заместителя главы Николаевской ОГА Татьяны Стахевич, строительство Новобугской школы не включили в список большого строительства потому что существующий проект школы не соответствует нормам.

- Есть проект строительства Новобугской школы? Нет. А тот проект, который есть, не отвечает нормам. На сегодня структурные подразделения ОГА готовят свои предложения, касательно того, какие объекты нужно завершать. Первый клич президента Зеленского был ничего не бросать, а взять все то, что было недостроено. Достроим и поставим точку, и начнем правильно строить все объекты, взяли объект, построили, молодцы. А не танцевать сначала на одном, потом на другом, - сказала Татьяна Стахевич.

Ранее сообщалось о том, что результаты обследования аварийного здания школы №1 в Новом Буге показали, что оно не подлежит эксплуатации до проведения капитального ремонта, усиления и замены поврежденных конструкций. Учеников обрушившейся Новобугской школы №1 разместили в городских колледжах.



