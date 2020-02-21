Ассоциация городов Украины обеспокоена, что Министерство здравоохранения собирается переложить на местные власти финансирование закупки лекарств для инсулинозависимых больных.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации городов Украины.

Сообщается, что в начале февраля Кабмин принял постановление №65 «Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году», которой предусмотрено возмещение стоимости инсулинов в рамках программы медицинских гарантий с 1 октября по 31 декабря 2020 года. При этом возмещение стоимости инсулинов за счет медицинской субвенции будет осуществляться только до 1 апреля этого года (в соответствии с положениями Бюджетного кодекса).

Таким образом, в период с 1 апреля по 1 октября будут отсутствовать механизмы и основания для возмещения стоимости таких лекарственных средств. В Ассоциации городов Украины обеспокоены этой ситуацией, поскольку очевидно, что расходы на возмещение стоимости инсулинов в этот период лягут на местные бюджеты. По опыту предыдущих лет - это ориентировочно 600 - 700 миллионов гривен.

АГУ обратилась в Кабинет Министров Украины с требованием немедленно осуществить перераспределение средств, предусмотренных Министерству здравоохранения Украины, и направить финансирование на возмещение стоимости инсулинов для лечения сахарного диабета и лекарственных средств для лечения несахарного диабета. Это обеспечит в достаточном объеме такие потребности в течение года, в том числе в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

— Крайне недостаточный уровень финансирования не позволяет органам местного самоуправления выполнять делегированные государством полномочия по обеспечению доступности и бесплатности медобслуживание на соответствующей территории; обеспечение развития всех видов медицинских услуг и развитие и совершенствование сети учреждений здравоохранения. В соответствии со статьей 143 Конституции Украины государство должно финансировать осуществление этих полномочий в полном объеме за счет средств Государственного бюджета Украины, - отмечают в Ассоциации городов.

По предварительным результатам опроса органов местного самоуправления уровень обеспеченности средствами медицинской субвенции для обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина на I квартал 2020 составляет лишь 40% от потребности и значительные объемы средств общины вынуждены дофинансировать для бесперебойного лечения этих больных. Изменения в здравоохранении в 2020 году потребует дополнительных значительных затрат от органов местного самоуправления на приобретение медицинского и не медицинского оборудования для оказания вторичной, третичной, паллиативной медицинской помощи и тому подобное.

В Николаеве в 2019 году уже возникала проблема с недофинансированием на приобретение лекарств для инсулинозависимых. Тогда депутаты возмутились, что им приходится искать 3 миллиона гривен на закупку лекарств для инсулинозависимых больных в городском бюджете, в то время как эти деньги уже выделены в качестве субвенции из государственного бюджета.