Начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак заявил, что вчера приехал к митингующим, которые перекрыли трассу на Киев, чтобы не допустить обострения конфликта и столкновения между селянами и автомобилистами.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Виталий Герсак отметил, что приезд к митингующим был его личной инициативой, так как он понимал, что, если акция протеста продлится больше часа, конфликт мог бы усугубиться и дело дошло бы до применения физической силы.

— Я вчера приехал к людям, потому что я понимал, что если никто не приедет, вообще никого не будет, то люди не разойдутся и конфликт будет еще больше заостряться. Я инициативно, сам проявил желание приехать и попросить людей, чтобы они таким методом этот вопрос не решали. Я понимал, что к ним больше никто не приедет, выхода другого не было. То, что люди перекрыли трассу, я к этому отношусь не совсем положительно. Это, крайние меры, на которые нельзя идти и нельзя доводить до этого. Я понимаю, что у людей наболело, что они хотят справедливости, но таким образом они нарушают закон. Это неправильно. Я сегодня это им говорил, я сегодня просил, чтобы они этого не повторяли. Если есть у людей желание ехать на Киев, чтобы их там услышали, вопросов нет. Это их желание. Но перекрывать трассу нельзя. Я могу представить, если бы еще прошел бы час, или два часа, какой бы получился там накал людей между собой. Естественно, была основная задача не допустить конфликтных ситуаций, – заявил Виталий Герсак.

Напомним, что в четверг утром, 20 февраля около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района. Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка.

Акция протеста жителей села на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское» длилась несколько часов, люди требовали, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходили дорогу, тем самым блокировали движение по трассе национального значения.

Селяне были возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.

Как известно, решить конфликтную ситуацию смог начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак, который приехал к протестующим. В телефонном разговоре с главой ОГА, Александр Стадник сообщил, что готов встретиться с жителями села в пятницу утром в 9:00 в здании облгосадминистрации.

Сегодня, 21 февраля глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник в очередной раз не пришел на встречу с жителями села Константиновка.

Виталий Герсак не знает по какой причине глава ОГА Александр Стадник проигнорировал встречу с жителями сел Новоодесского района, на которую сам же и обещал прийти.