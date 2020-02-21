Жители сел Новоодесского района, встречу с которыми во второй раз проигнорировал глава Николаевской ОГА Александр Стадник, заявили о намерении устроить митинг под Офисом Президента и обратиться к Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать решению конфликта.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Напомним, вчера, 20 февраля, в телефонном разговоре с начальником управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталием Герсаком, глава ОГА Александр Стадник сообщил, что готов встретиться с жителями села в пятницу утром в 9:00 в здании облгосадминистрации. Однако, губернатор в очередной раз не пришел на встречу с жителями сел.

В свою очередь, жители пообещали больше не перекрывать трассу, однако отметили, что встречи с Александром Стадником намерены добиться в любом случае.

— Мы гарантируем, что перекрывать больше не будем. Мы поедем к Зеленскому. Мы заставим его (Александра Стадника, - прим.) с нами встретиться. Мы отстаиваем интересы пяти сел. Был Гурьевский сельский совет, так у нас ни одного метра асфальтовой дороги не было. А сейчас мы даже переулки асфальтировали сами. Гурьевка как лежала, так и лежит. И нас туда хотят, - заявили жители села.

Также они подчеркнули, что намерены поехать на митинг к Офису Президента, чтобы с помощью президента Владимира Зеленского добиться ответа от главы Николаевской ОГА.

— Нас вчера до 12 часов тут мурыжили. Он представляет президента. В данный момент все, кто голосовал за Зеленского, просто плюнут и в его сторону, и в сторону Стадника. С таким лозунгом мы поедем в Киев «Стадник плюет на вас (на Зеленского, - прим.) нашим ртом», - подчеркнули они.

Стоит отметить, что в октябре 2019 год, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Напомним, что в четверг утром, 20 февраля около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района. Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка.

Акция протеста жителей села на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское» длилась несколько часов, люди требовали, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходили дорогу, тем самым блокировали движение по трассе государственного значения.

Селяне были возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.