Депутат Николаевского областного совета Сергей Черный возмутился, что в список «большого строительства Зеленского» не включили готовый проект с экспертизой строительство нового учебного корпуса в Мостовской школе.

Об этом стало известно на заседании комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта, сегодня 21 февраля, сообщает корреспондент НикВести.

По словам Сергея Черного, в последний раз здание школы было реконструировано в 1952 году, в школе учится 350 детей, закончить строительство нового корпуса, согласно проекту, планируют за 6 месяцев.

- Я когда услышал про строительство 100 новых школ, я так обрадовался. И в первую очередь после того, как я это услышал, я хотел увидеть в том списке, который составила администрация Новобугскую школу и школу в Мостовском ОТГ, где последняя реконструкция была в 1952 году где дети учатся в подвалах, и нет актового зала. И самое последнее, что меня удивило, я принес готовый проект с экспертизой в феврале месяце, и я не увидел этой школы в списке. Корпус будет введен в эксплуатацию через полгода, там корпус и спортивный зал, этот проект не включили, - отметил Сергей Черный.

По словам Сергея Черного в списке, составленном ОГА, нет ни одной сельской школы, которая действительно нуждается в ремонте.

- Зато я увидел, что в списке нет ни одной сельской школы, где дети действительно нуждаются, и почему туда включены школы, в которых проведено уже столько ремонтов в прошлом году, и они опять включены в список? Я не понимаю, почему так получается? Президент сказал, а на местах решили все по новому, люди возмущаются и там и там. Я думал, вы у меня будете вырывать, тот проект, который уже готов, - сказал Сергей Черный.

Заместитель главы Николаевской ОГА Татьяна Стахевич отметила, что в 2020 году будут достраивать все незавершенные объекты, после чего начнется строительство новых.

- В 2020 году мы заканчиваем все незавершенные строительства, а дальше строим новое. Вы за полгода не сможете, не построите новое, - сказала Татьяна Стахевич.

Напомним, в ноябре 2018 года члены комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта поддержали обращение депутата Николаевского облсовета Сергея Черного о вынесении на сессию вопроса о строительстве нового учебного корпуса для Мостовского УВК.

