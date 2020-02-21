Президент России Владимир Путин заявил, что надеется договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским об улучшении отношений между двумя странами.

Такое заявление он сделал в интервью российскому агентству ТАСС.

Так, в ответ на вопрос, есть ли надежда договориться с Зеленским «о мире и дружбе», Путин заявил: «Надежда умирает последней, (такая вероятность, – прим.) есть».

При этом глава РФ заявил об изменении позиции Владимира Зеленского после саммита в «нормандском формате», который состоялся 9 декабря прошлого года в Париже.

— К сожалению, вот он (Зеленский, – прим.) приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы, – сообщил Путин.

Однако он констатировал, что Москве и Киеву удалось «договориться об обмене удерживаемых лиц», а также по газу.

— Тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу, – рассказал Путин.

Напомним, ранее стало известно, что Офис президента не исключает новую встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным при соблюдении некоторых условий.