Суд в РФ приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам тюрьмы.

Об этом сообщают российские СМИ, передает РБК-Украина.

Как отмечается, Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил Гриценко к шести годам колонии за якобы призывы к террористическим актам на территории РФ.

Прокурор попросил 9 лет для Гриценко и запретить ему четыре года после освобождения размещать обращения и другие материалы в Сети.

— Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации») и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима, - огласил приговор судья Даниил Логачев.

Ранее в России Гриценко обвинили в призывах к терактам. В июле 2017 года в эфире «112 Украина» он заявлял, что если ситуация со взрывами авто в Киеве «на самом деле война, а не игрища для президента, то на каждый взорванный автомобиль в Киеве или Мариуполе должны по два взорваться в Таганроге или Москве».