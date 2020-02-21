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Верховная Рада в пятницу продолжила рассматривать поправки к законопроекту №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Об этом сообщает Левый берег.
В течение нескольких часов депутаты прошли еще примерно 300 поправок и завершили эту работу после поправки №1505. Таким образом, за шесть пленарных дней депутаты рассмотрели уже 37% поправок.
Всего имеется 4018 правок к законопроекту.
Следующий раз депутаты соберутся в зале 3 марта.
Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.
Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение «земельного» законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок.
Глава Николаевской «Батьківщини» Вадим Пидберезняк назвал большой аферой нынешний проект закона о продаже земли.
Верховная Рада в пятницу продолжила рассматривать поправки к законопроекту №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Об этом сообщает Левый берег.
В течение нескольких часов депутаты прошли еще примерно 300 поправок и завершили эту работу после поправки №1505. Таким образом, за шесть пленарных дней депутаты рассмотрели уже 37% поправок.
Всего имеется 4018 правок к законопроекту.
Следующий раз депутаты соберутся в зале 3 марта.
Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.
Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение «земельного» законопроекта во втором чтении займет 2,5 - 3 месяца, и планирует общаться с лидерами тех фракций, которые внесли больше всего правок.
Глава Николаевской «Батьківщини» Вадим Пидберезняк назвал большой аферой нынешний проект закона о продаже земли.