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По итогам первых матчей плей-офф еврокубков Украина укрепила позиции в таблице коэффициентов УЕФА.
Об этом сообщает Tribuna.com.
Единственный представитель Украины донецкий «Шахтер» обыграл португальскую «Бенфику» в 1/16 финала Лиги Европы (2:1) и заработал 0,4 балла.
Благодаря победе «горняков» Украина имеет в активе 33,900 балла и располагается на 10 строчке списка, сократив отставание от Нидерландов до 1,45 балла - у них 35,350 балла и два представителя в Лиге Европы - «Аякс» (уступил 0:2 «Хетафе») и АЗ (ничья 1:1 с ЛАСК).
У Турции также остался один представитель в еврокубках - «Истанбул», который проиграл «Спортингу» (1:3) в 1/16 финала Лиги Европы. Турция осталась на 11 месте со своим предыдущим показателем в 32,800 балла.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» и «Бенфика» проведут в Лиссабоне 27 февраля.
Напомним, Правительство Абу-Даби в лице владельца клуба шейха Мансура бен Саида и его брата Аль Нахайяна являлось тайным покровителем клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Сити».
По итогам первых матчей плей-офф еврокубков Украина укрепила позиции в таблице коэффициентов УЕФА.
Об этом сообщает Tribuna.com.
Единственный представитель Украины донецкий «Шахтер» обыграл португальскую «Бенфику» в 1/16 финала Лиги Европы (2:1) и заработал 0,4 балла.
Благодаря победе «горняков» Украина имеет в активе 33,900 балла и располагается на 10 строчке списка, сократив отставание от Нидерландов до 1,45 балла - у них 35,350 балла и два представителя в Лиге Европы - «Аякс» (уступил 0:2 «Хетафе») и АЗ (ничья 1:1 с ЛАСК).
У Турции также остался один представитель в еврокубках - «Истанбул», который проиграл «Спортингу» (1:3) в 1/16 финала Лиги Европы. Турция осталась на 11 месте со своим предыдущим показателем в 32,800 балла.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» и «Бенфика» проведут в Лиссабоне 27 февраля.
Напомним, Правительство Абу-Даби в лице владельца клуба шейха Мансура бен Саида и его брата Аль Нахайяна являлось тайным покровителем клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Сити».