Переселенцы из Донецка привезли продукты под санаторий в Новых Санжарах, где на обсервации находятся эвакуированные из Китая украинцы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист телеканала «Настоящее время» Владимир Рунец.

— Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. «Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них». От интервью отказались, разгрузили машину и уехали, - написал Владимир Рунец.

Напомним, с ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения в медицинском центре Национальной гвардии. В результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо. Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).