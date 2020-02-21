Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Турецкая компания предложмла построить мост в Запорожье за 11,91 млрд грн ($487 млн). Это более чем 400 млн грн ($16,3 млн) меньше ожидаемой стоимость (12,34 млрд грн. или $504 млн).

— Высокая конкуренция способствует развитию рынка. Мы надеемся, что этот проект даст начало новому качеству работ по всей стране, - прокомментировал глава Укравтодора Александр Кубраков.

Отметим, что мост через реку Днепр в Запорожье должен быть 9,1 км в длину. Он свяжет правобережную часть города с центральной левобережной частью города и промышленными районами на севере Запорожья.

Напомним, заместитель главы Николаевской ОГА Александр Коваленко утвердил перечень объектов дорожного строительства на 2020 год, который предусматривает выделение 17,5 миллионов гривен на строительство мостов, проекты которых еще не изготовлены.