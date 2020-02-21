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Об этом сообщает общественное движение «ЧЕСТНО», указав, что это первый зафиксированный ими случай кнопкодавства после вступления в силу закона о криминализации неперсонального голосования.
На видео видно, как во время голосования за поправку №1223 к законопроекту о земле депутат сначала проголосовал на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы «Доверие» Василием Петевкой), а затем нажал на кнопку на своем пульте.
На табло голосования системы «Рада» видно, что «за» проголосовали с обоих мест.
Также, как сообщается, что Поляк кнопкодавил и во время голосования за поправку №1420 к тому же законопроекту.
Кроме того, народный избранник сделал это и во время электронной регистрации на заседании Рады: сначала нажал на кнопку на месте справа, затем — на своем.
Напомним, закон об уголовной ответственности за кнопкодавство Верховная Рада во втором чтении приняла 19 декабря. За него проголосовал 261 народный депутат. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вернул его с подписью 27 декабря.
Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский. В тот же день во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, первого в 2020 году, зафиксировали кнопкодавство народных депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадима Новинского и Дмитрий Шпенова.
Об этом сообщает общественное движение «ЧЕСТНО», указав, что это первый зафиксированный ими случай кнопкодавства после вступления в силу закона о криминализации неперсонального голосования.
На видео видно, как во время голосования за поправку №1223 к законопроекту о земле депутат сначала проголосовал на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы «Доверие» Василием Петевкой), а затем нажал на кнопку на своем пульте.
На табло голосования системы «Рада» видно, что «за» проголосовали с обоих мест.
Также, как сообщается, что Поляк кнопкодавил и во время голосования за поправку №1420 к тому же законопроекту.
Кроме того, народный избранник сделал это и во время электронной регистрации на заседании Рады: сначала нажал на кнопку на месте справа, затем — на своем.
Напомним, закон об уголовной ответственности за кнопкодавство Верховная Рада во втором чтении приняла 19 декабря. За него проголосовал 261 народный депутат. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вернул его с подписью 27 декабря.
Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский. В тот же день во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, первого в 2020 году, зафиксировали кнопкодавство народных депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадима Новинского и Дмитрий Шпенова.