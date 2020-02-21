Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Автором обращения является депутат от «Слуги народа» Николай Задорожный.

Отметим, что с 28 января 23 телеканала четырех медиагрупп закодировали спутниковый сигнал своих каналов. Таким образом эти телеканалы стали платными.

Ранее на сайте президента Украины зарегистрировали 15 петиций с требованием не допустить кодирования телеканалов. Они суммарно набрали больше 10 тысяч подписей. Для того, чтобы петицию рассмотрели, ее должны поддержать 25 тысяч человек.

Напомним, ранее директор компании «Николаевское кабельное телевидение» Андрей Бражко считает, что предстоящее кодирование спутниковых каналов связано с желанием украинских медиагрупп получить больше прибыли.