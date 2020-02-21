За соответствующее решение проголосовали 260 депутатов.

Мельник предлагает президенту Украины внести изменения в президентский указ, которые позволят предоставлять почетные звания посмертно.

Депутат надеется, что президент поддержит его запрос, потому что «есть значительное количество случаев, когда при жизни выдающиеся деятели Украины не были удостоены такой государственной награды».

Певец Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе в Днепропетровской области. Ему было 46 лет.