Более развитая инфраструктура, выгодное географическое положение, исторические факторы — основные критерии для определения центра будущей громады в Новоодесском районе.

На этом акцентировала внимание заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Татьяна Стахевич на встрече с представителями Гурьевского, Баловненского, Константиновского, Кандыбинского и Новопетровского сельских советов в пятницу, 21 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Заместитель главы облгосадминистрации отметила, что принцип добровольного объединения присутствует только при его применении в рамках Закона Украины «О добровольном объединении территориальных громад» и Методики формирования способных территориальных общин. То есть все должно происходить в соответствии с законом, а не ввиду политических амбиций отдельных лиц.

Присутствующим на встрече представили отдельную сравнительную информацию по определению центра будущей ОТГ в Новоодесском районе.

«В соответствии с названными критериями, центром громады однозначно должна быть Гурьевка. Поэтому будущая Гурьевская территориальная громады имеет место на карте базового административно-территориального уровня», — говорится в сообщении.

Пресс-релиз