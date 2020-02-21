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Более развитая инфраструктура, выгодное географическое положение, исторические факторы — основные критерии для определения центра будущей громады в Новоодесском районе.
На этом акцентировала внимание заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Татьяна Стахевич на встрече с представителями Гурьевского, Баловненского, Константиновского, Кандыбинского и Новопетровского сельских советов в пятницу, 21 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
Заместитель главы облгосадминистрации отметила, что принцип добровольного объединения присутствует только при его применении в рамках Закона Украины «О добровольном объединении территориальных громад» и Методики формирования способных территориальных общин. То есть все должно происходить в соответствии с законом, а не ввиду политических амбиций отдельных лиц.
Присутствующим на встрече представили отдельную сравнительную информацию по определению центра будущей ОТГ в Новоодесском районе.
«В соответствии с названными критериями, центром громады однозначно должна быть Гурьевка. Поэтому будущая Гурьевская территориальная громады имеет место на карте базового административно-территориального уровня», — говорится в сообщении.
Пресс-релиз
Более развитая инфраструктура, выгодное географическое положение, исторические факторы — основные критерии для определения центра будущей громады в Новоодесском районе.
На этом акцентировала внимание заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Татьяна Стахевич на встрече с представителями Гурьевского, Баловненского, Константиновского, Кандыбинского и Новопетровского сельских советов в пятницу, 21 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
Заместитель главы облгосадминистрации отметила, что принцип добровольного объединения присутствует только при его применении в рамках Закона Украины «О добровольном объединении территориальных громад» и Методики формирования способных территориальных общин. То есть все должно происходить в соответствии с законом, а не ввиду политических амбиций отдельных лиц.
Присутствующим на встрече представили отдельную сравнительную информацию по определению центра будущей ОТГ в Новоодесском районе.
«В соответствии с названными критериями, центром громады однозначно должна быть Гурьевка. Поэтому будущая Гурьевская территориальная громады имеет место на карте базового административно-территориального уровня», — говорится в сообщении.
Пресс-релиз