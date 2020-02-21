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Арбитражный трибунал ООН по морскому праву в Гааге признал, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России относительно нарушений РФ в Азовском море и Керченском проливе.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.
— Дело по морскому праву движется дальше! Гаагский арбитражный суд подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению иска Украины по Азовскому морю и Керченскому проливу, а также похищению наших природных ресурсов, — написал он.
Справа по морському праву рухається далі! Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 21, 2020
Также Вадим Пристайко добавил, что, в первую очередь, дело касается незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановке суден, которые направляются в Бердянск и Мариуполь.
Напомним, ранее Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона работает над новой редакцией Минских соглашений.
Арбитражный трибунал ООН по морскому праву в Гааге признал, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России относительно нарушений РФ в Азовском море и Керченском проливе.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.
— Дело по морскому праву движется дальше! Гаагский арбитражный суд подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению иска Украины по Азовскому морю и Керченскому проливу, а также похищению наших природных ресурсов, — написал он.
Справа по морському праву рухається далі! Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 21, 2020
Также Вадим Пристайко добавил, что, в первую очередь, дело касается незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановке суден, которые направляются в Бердянск и Мариуполь.
Напомним, ранее Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона работает над новой редакцией Минских соглашений.