Арбитражный трибунал ООН по морскому праву в Гааге признал, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России относительно нарушений РФ в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.

— Дело по морскому праву движется дальше! Гаагский арбитражный суд подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению иска Украины по Азовскому морю и Керченскому проливу, а также похищению наших природных ресурсов, — написал он.

Справа по морському праву рухається далі! Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 21, 2020

Также Вадим Пристайко добавил, что, в первую очередь, дело касается незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановке суден, которые направляются в Бердянск и Мариуполь.

Напомним, ранее Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона работает над новой редакцией Минских соглашений.