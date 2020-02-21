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Николаевский городской голова Александр Сенкевич встретился с Генеральным Консулом Республики Польша в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
20 февраля Генеральный Консул Республики Польша в Одессе Анджей Шмидтке посетил Николаевский городской совет с официальным визитом по случаю завершения дипломатической миссии в Украине.
Также Николаев посетила Вице-консул Генерального консульства Республики Польша в Одессе Эльжбета Маршалек.
«Александр Сенкевич выразил благодарность Генеральному Консулу Республики Польша в Одессе за вклад в развитие украинского-польского партнерства в течение последних лет. Также мэр отметил важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных сферах, в частности в культурном и образовательном сотрудничестве», — говорится в сообщении.
Со своей стороны Анджей Шмидтке поблагодарил Николаевского городского голову за теплый прием.
— Николаев — открытый для сотрудничества город, и я лично всегда готов поддержать все инициативы, проекты, культурные мероприятия, усиливать дружбу наших народов, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, Польша выделила более $1 млн в помощь жителям неподконтрольного Донбасса.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич встретился с Генеральным Консулом Республики Польша в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
20 февраля Генеральный Консул Республики Польша в Одессе Анджей Шмидтке посетил Николаевский городской совет с официальным визитом по случаю завершения дипломатической миссии в Украине.
Также Николаев посетила Вице-консул Генерального консульства Республики Польша в Одессе Эльжбета Маршалек.
«Александр Сенкевич выразил благодарность Генеральному Консулу Республики Польша в Одессе за вклад в развитие украинского-польского партнерства в течение последних лет. Также мэр отметил важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных сферах, в частности в культурном и образовательном сотрудничестве», — говорится в сообщении.
Со своей стороны Анджей Шмидтке поблагодарил Николаевского городского голову за теплый прием.
— Николаев — открытый для сотрудничества город, и я лично всегда готов поддержать все инициативы, проекты, культурные мероприятия, усиливать дружбу наших народов, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, Польша выделила более $1 млн в помощь жителям неподконтрольного Донбасса.