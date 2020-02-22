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Государственная компания «Укрзалізниця» объявила о начале отбора кандидатов на пост главы правления.
Конкурс будет проходить в пять этапов. Свои заявки можно подавать до 16 марта, пишет Новое время.
Требования к кандидатам следующие:
— не менее 3 лет опыта в управлении крупными компаниями, работая в качестве исполнительного директора уровня С (генеральный директор, президент, председатель правления, С-1 — EVP);
— опыт работы на уровне руководителя: а) крупной железнодорожной компании с ежегодным грузовым перевозкам не менее 20 млрд тонн-км., или б) крупной транспортной компании с ежегодным оборотом не менее 1 млрд долларов. Отмечается, что во избежание сомнений, кандидаты без отраслевого опыта, но с исключительным опытом лидерства и трансформационными успехами, также приглашаются к участию.
— успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка, start-ups в новых странах, слияния/поглощения).
— успешный опыт управления портфелем капитальных инвестиционных проектов общим объемом более 100 млн долларов;
—успешный опыт управления изменениями регуляторной сферы и влияния правительства;
—глубокие практические знания по экономике, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях;
—навыки переговоров на высоком уровне, в том числе на правительственном, международном и деловом уровне;
— владение украинским и/или русским языками (любой кандидат, если он не владеет украинским языком, должен быть способным и обязан свободно владеть украинским языком через 6 месяцев после назначения). Свободное владение английским деловым языком является существенным;
— глава правления не может занимать позицию советника или члена наблюдательного совета или схожей позиции в любых предприятиях вне УЗ.
Напомним, 29 января Кабинет министров Украины согласовал увольнение с должности руководителя «Укрзалізниці» Евгения Кравцова.
Государственная компания «Укрзалізниця» объявила о начале отбора кандидатов на пост главы правления.
Конкурс будет проходить в пять этапов. Свои заявки можно подавать до 16 марта, пишет Новое время.
Требования к кандидатам следующие:
— не менее 3 лет опыта в управлении крупными компаниями, работая в качестве исполнительного директора уровня С (генеральный директор, президент, председатель правления, С-1 — EVP);
— опыт работы на уровне руководителя: а) крупной железнодорожной компании с ежегодным грузовым перевозкам не менее 20 млрд тонн-км., или б) крупной транспортной компании с ежегодным оборотом не менее 1 млрд долларов. Отмечается, что во избежание сомнений, кандидаты без отраслевого опыта, но с исключительным опытом лидерства и трансформационными успехами, также приглашаются к участию.
— успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка, start-ups в новых странах, слияния/поглощения).
— успешный опыт управления портфелем капитальных инвестиционных проектов общим объемом более 100 млн долларов;
—успешный опыт управления изменениями регуляторной сферы и влияния правительства;
—глубокие практические знания по экономике, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях;
—навыки переговоров на высоком уровне, в том числе на правительственном, международном и деловом уровне;
— владение украинским и/или русским языками (любой кандидат, если он не владеет украинским языком, должен быть способным и обязан свободно владеть украинским языком через 6 месяцев после назначения). Свободное владение английским деловым языком является существенным;
— глава правления не может занимать позицию советника или члена наблюдательного совета или схожей позиции в любых предприятиях вне УЗ.
Напомним, 29 января Кабинет министров Украины согласовал увольнение с должности руководителя «Укрзалізниці» Евгения Кравцова.