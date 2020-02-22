Россия хочет поддержать на выборах президента США сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

В то же время, издание не сообщает, какие конкретно шаги РФ хочет предпринять для помощи Сандерсу.

Сообщается, что данную информацию доложили президенту США Дональду Трампу.

Сам сенатор уже дал комментарий по поводу статьи.

— Честно говоря, мне все равно, кого Путин хочет видеть президентом. Мое послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и, как президент, я позабочусь об этом, — заявил Берни Сандерс.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на прошлой неделе американские спецслужбы провели брифинг для юристов, сообщив, что Россия собирается повлиять на результаты выборов президента США 2020 года. По данным журналистов, целью россиян будет помощь переизбраться президенту Дональду Трампу.

Общенациональные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.