Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

— Хотя прошло совсем мало времени, даже первый анализ показывает, что да, у некоторых людей была истерика, кто-то был напуган, у кого был страх, а страх, как известно убивает разум, а кто-то на этом пытался согреться. Имею в виду, будущие парламентские выборы или даже личные корыстные цели, — сказал он.

Министр уточнил, что знает больше деталей о тех, кто именно подстрекал людей протестовать, и уточнил, что президент интересовался этим вопросом у него и у главы Службы безопасности.

— К сожалению, все это вылилось в такое позорное поведение, за которое нам нужно извиниться друг перед другом и уж точно перед теми людьми, которые более 20 часов провели в дороге и в конце получили то, что получили, — добавил глава ведомства.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку. Позже добавил, что заказчики и организаторы протестов против эвакуированных из Уханя понесут ответственность.

Напомним, самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечается, что все были здоровы и без симптомов коронавируса.

Вечером 20 февраля их привезли в медицинский центр в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители целый день блокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными и требовали не размещать их в местном медучреждении. Впрочем, когда автобусы подъехали. правоохранители оттеснили их и освободили дорогу.

Однако не обошлось без столкновений: агрессивно настроенные люди бросали камни как в милиции, так и в автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами. Также один из мужчин пытался наехать на полицейских автомобилем, а одному из правоохранителей камнем проломили голову. В общем пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Полиция возбудила 5 уголовных дел.