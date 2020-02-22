Об этом передает BBC.

Нейросеть проанализировала более 100 млн химических соединений через несколько дней. Ученые хотели найти соединения, которые имеют наиболее антибактериальные качества, способные убить кишечную палочку. После анализа химических соединений, ученые отобрали около 100 возможных антибиотиков для тестирования.

Отмечается, что недавно обнаружена соединение может убить 35 потенциально смертельных бактерий.

Научный сотрудник Массачусетского технологического института заявила, что это впервые нейросеть обнаружила новый антибиотик.

По данным ВОЗ, устойчивость к антибиотикам становится серьезной угрозой для здоровья. Если антибиотики неправильно принимать, вредные бактерии, живущие в организме, могут приобрести устойчивость к ним. Это означает, что лекарства не будут действенными, когда это будет действительно нужно.

Напомним, ученые и музыканты используют искусственный интеллект, который научился прогнозировать удары молний, чтобы дописать незаконченную десятую симфонию Людвига ван Бетховена к 250 годовщине немецкого композитора.