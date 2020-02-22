Бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко прокомментировал приговор суда Москвы, который приговорил его к шести годам колонии.

Об этом Анатолий Гриценко написал на своей странице в Facebook.

— Как я к этому отношусь? В моем понимании, терроризм — это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу с Вами землю; это обстрел российским БУКом гражданского лайнера MH17 и убийство почти 300 невинных гражданских; это отравление/убийство российским «новичком» людей на территории чужих государств. Это — действительно терроризм, и именно так его понимают в цивилизованном мире. К сожалению, терроризм этот — до сих пор не наказан. А то, что они по указанию Кремля вытворяют в своем «военном суде» — не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пусть беснуются, — заявил он.

Напомним, 21 февраля суд в Москве заочно приговорил Гриценко к 6 годам колонии «за призывы к терактам в России».

В России Гриценко обвинили в «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации» (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

По версии обвинения, в 2014 году Гриценко в эфире «1+1» выступил с публичным призывом «к террористической деятельности на территории РФ», он якобы призвал подрывать поезда. Второй эпизод связан с выступлением Гриценко в эфире телеканала «112 Украина» в июле 2017 года. В СК РФ утверждают, что тогда Гриценко призвал к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога.