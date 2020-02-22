Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации ночью 22 февраля совершили очередную попытку пересечь линию разграничения на Донбассе.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня ночью вблизи населенного пункта Новотошковское оккупационные силы под огневым прикрытием из стрелкового оружия пытались выйти на украинские позиции.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ и отбили атаку противника. О потерях среди украинских военнослужащих не сообщается.

— В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника, - заявили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 21 февраля, незаконные вооруженные формирования РФ 13 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе. При этом оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения.

Как известно, 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. Под огневым прикрытием наемники перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.