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Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации ночью 22 февраля совершили очередную попытку пересечь линию разграничения на Донбассе.
Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.
По данным штаба, сегодня ночью вблизи населенного пункта Новотошковское оккупационные силы под огневым прикрытием из стрелкового оружия пытались выйти на украинские позиции.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ и отбили атаку противника. О потерях среди украинских военнослужащих не сообщается.
— В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника, - заявили в штабе.
Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 21 февраля, незаконные вооруженные формирования РФ 13 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе. При этом оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения.
Как известно, 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. Под огневым прикрытием наемники перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.
Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации ночью 22 февраля совершили очередную попытку пересечь линию разграничения на Донбассе.
Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.
По данным штаба, сегодня ночью вблизи населенного пункта Новотошковское оккупационные силы под огневым прикрытием из стрелкового оружия пытались выйти на украинские позиции.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ и отбили атаку противника. О потерях среди украинских военнослужащих не сообщается.
— В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника, - заявили в штабе.
Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 21 февраля, незаконные вооруженные формирования РФ 13 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе. При этом оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения.
Как известно, 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. Под огневым прикрытием наемники перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.