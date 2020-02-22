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В Иране коронавирусом заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.
Об этом сообщает Reuters.
По данным иранского государственного телевидения, глава 13 округа столицы был госпитализирован с симптомами коронавирусного заболевания в пятницу, 21 февраля. В больнице тест на коронавирус дал положительный результат.
О состоянии чиновника не сообщают.
Ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране составляет 18. Известно о как минимум 4 умерших от болезни. В Министерстве здравоохранения Ирана вчера сообщали о 2 летальных случаях.
Напомним, также сообщалось, что власти северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом.
В Иране коронавирусом заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.
Об этом сообщает Reuters.
По данным иранского государственного телевидения, глава 13 округа столицы был госпитализирован с симптомами коронавирусного заболевания в пятницу, 21 февраля. В больнице тест на коронавирус дал положительный результат.
О состоянии чиновника не сообщают.
Ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране составляет 18. Известно о как минимум 4 умерших от болезни. В Министерстве здравоохранения Ирана вчера сообщали о 2 летальных случаях.
Напомним, также сообщалось, что власти северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом.