В Иране коронавирусом заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.

Об этом сообщает Reuters.

По данным иранского государственного телевидения, глава 13 округа столицы был госпитализирован с симптомами коронавирусного заболевания в пятницу, 21 февраля. В больнице тест на коронавирус дал положительный результат.

О состоянии чиновника не сообщают.

Ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране составляет 18. Известно о как минимум 4 умерших от болезни. В Министерстве здравоохранения Ирана вчера сообщали о 2 летальных случаях.

Напомним, также сообщалось, что власти северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом.