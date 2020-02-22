На чемпионате мира по биатлону, который на выходных завершается в итальянском Антхольц-Антерсельве, полиция ранним утром провела обыски в номерах отеля, где расположилась сборная России.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

У лидера сборной Александра Логинова, а также у Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича были изъяты телефоны и ноутбуки.

— На самом деле спали с Евгений Гараничевым. Проснулись, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои. Попросил привести более компетентного переводчика. Это был запрос от IBU по документам. Видимо, им так нужно было. Чтобы сегодня, в 6 утра... Забрали компьютер, вещи, телефон. Я не против того, чтобы проверяли, копировали, но забирать.Ничего не предъявляли. Меня это очень сильно расстраивает. Надеюсь, это не останется замятым. Я даже не говорю про извинения. Это не беспредел, но... - цитирует чемпиона издание.

Кроме того, полиция обыскала автомобиль Александра Логинова.

Напомним, в конце сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало России три недели на объяснения по ситуации с изменением данных московской антидопинговой лаборатории. Из-за инцидента РФ могут не допустить на Олимпиаду в Токио.