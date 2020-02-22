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Сегодня, 22 февраля, жители Первомайска вышли на акцию протеста из-за отсутствия в бюджете Николаевской области заложенных средств на ремонт дорог в городе.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В частности, перед митингующими выступила мэр города Людмила Дромашко, объяснив, что область получила 500 миллионов гривен на дороги, однако, областная власть в лице губернатора Александра Стадника не посчитала нужным распределить хоть часть этих денег на Первомайск.
Людмила Дромашко отметила, что не может повлиять на эту ситуацию, у нее нет соответствующих компетенций, а за действия губернатора несет ответственность тот, кто его назначал — Президент Украины Владимир Зеленский.
— Сначала я позвонила губернатору, потом направила официальное приглашение. Я не имела представления до вчерашнего дня, будет кто-то или нет, но мы видим, что никто не пришел. Ситуация в области непростая. Назначение главы ОГА это ответственность президента, - заявила Людмила Дромашко.
Однако местные жители выступили с претензией к работе мэра, заявляя, что за 12 лет работы ей не удалось выбить никаких средств из бюджета на ремонт дорог в городе. А губернатор Александр Стадник решил «положить» на проблему разбитых дорог в Первомайске.
— Какую дорогу надо в первую очередь отремонтировать? – поинтересовалась Людмила Дромашко.
— Зачем вы у нас спрашиваете? – отметили горожане.
— Так вы же считаете, что власть не справляется со своими обязанностями, - отметила мэр.
— Вы сколько у нас мэр? Почему в селах есть бабки, а у нас, у города, нет? Зачем мы тут собрались? Вы звонили губернатору? Он положил на нас! А почему не можем? – заявили жители Первомайска.
Также перед митингующими выступил помощник народного депутата от «Слуги народа» Максима Дырдина, отметив, что они обращались к губернатору по поводу выделения денег на дороги, но результата это не дало.
В данный момент горожане ушли перекрывать дорогу на Киев.
Сегодня, 22 февраля, жители Первомайска вышли на акцию протеста из-за отсутствия в бюджете Николаевской области заложенных средств на ремонт дорог в городе.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В частности, перед митингующими выступила мэр города Людмила Дромашко, объяснив, что область получила 500 миллионов гривен на дороги, однако, областная власть в лице губернатора Александра Стадника не посчитала нужным распределить хоть часть этих денег на Первомайск.
Людмила Дромашко отметила, что не может повлиять на эту ситуацию, у нее нет соответствующих компетенций, а за действия губернатора несет ответственность тот, кто его назначал — Президент Украины Владимир Зеленский.
— Сначала я позвонила губернатору, потом направила официальное приглашение. Я не имела представления до вчерашнего дня, будет кто-то или нет, но мы видим, что никто не пришел. Ситуация в области непростая. Назначение главы ОГА это ответственность президента, - заявила Людмила Дромашко.
Однако местные жители выступили с претензией к работе мэра, заявляя, что за 12 лет работы ей не удалось выбить никаких средств из бюджета на ремонт дорог в городе. А губернатор Александр Стадник решил «положить» на проблему разбитых дорог в Первомайске.
— Какую дорогу надо в первую очередь отремонтировать? – поинтересовалась Людмила Дромашко.
— Зачем вы у нас спрашиваете? – отметили горожане.
— Так вы же считаете, что власть не справляется со своими обязанностями, - отметила мэр.
— Вы сколько у нас мэр? Почему в селах есть бабки, а у нас, у города, нет? Зачем мы тут собрались? Вы звонили губернатору? Он положил на нас! А почему не можем? – заявили жители Первомайска.
Также перед митингующими выступил помощник народного депутата от «Слуги народа» Максима Дырдина, отметив, что они обращались к губернатору по поводу выделения денег на дороги, но результата это не дало.
В данный момент горожане ушли перекрывать дорогу на Киев.