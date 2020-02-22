Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник надеется на бога, что проработает в должности 200 дней и выпустит документальный фильм.

Об этом губернатор говорил на закрытой пресс-конференции представителям печатных газет, сообщают НикВести.

Как известно, в пятницу, 21 февраля, глава Николаевской облгосадминистраци провел пресс-конференцию для представителей областных, районных и городских газет. При этом, представителей других СМИ по требованию губернатора с мероприятия выгнали, закрыв дверь изнутри.

— Для меня вы все новые люди, и я даю вам 200%, 200%, я с вами открыт на все 200%. Но как только я увижу необъективность и неправду, я вам скажу честно… не потому, что принципиальность есть, а потому что есть моменты… На 200 дней, дай бог, все будет нормально у меня, я готовлю такой документальный фильм. Конкретно документальный фильм, - расказал Александр Стадник журналистам о своих планах работы.

Ометим, что Александр Стадник был назначен на должность главы Николаевской облгосадминистрации 19 сентября 2019 года. В должности он пребывает 156 дней.

Александр Стадник, глава Николаевской ОГА

На встрече с представителями газет, помимо прочего, губернатор Александр Стадник ответил на их вопросы, рассказал о «Большой стройке» и проектах, которые планируется в рамках этой программы реализовать в Николаевской области, а также о ремонтах дорог, процессе децентрализации, медицинской реформе и других общественно важных проблемах и процессах в регионе.

Отметим, предыдущий глава Николаевской ОГА Алексей Савченко также занимался съемками фильмов - за время своей работы в Николаеве он опубликовал несколько короткометражных фильмов с песнями в его исполнении.

Напомним, нынешний глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что на выходных ездит к морю в Одессу и Коблево, чтобы зарядиться энергией Посейдона и почувствовать себя ихтиандром.

Отметим, что в день своего официального назначения на должность главы Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что принял решение возглавить Николаевщину, так как она одна из самых худших во всей Украине. Он отметил, что хотел бы «зайти в историю».

Также напомним, что, когда 24 декабря Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Офис Президента глав областей и городов на Совет регионов, губернатор Николаевской области Александр Стадник предпочел остаться в Николаеве, никуда не поехал и присутствовал на сессии Николаевского областного совета. Тогда он, сидя рядом с начальниками СБУ, полиции и прокуратуры области, рассказывал им анекдоты.

Помимо этого Александр Стадник обманул жителей села Степовое, не приехав на собрание жителей села по поводу кризисной ситуации, сложившейся из-за затягивания с распаевкой земель сельскохозяйственного предприятия, и вместо этого поехал вручать грамоты футболистам.

Олег Протасов, Александр Стадник и Игорь Беланов

Губернатор также похвастался, что ему удалось познакомиться с обладателем «Золотого мяча» Игорем Белановым, и опубликовал фотографию с ним.

Экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко в августе 2018 года в ходе презентации античной амфоры, которую обнаружила археологическая экспедиция на затонувшем древнегреческом судне в акватории Кинбурнской косы, высказал мнение о том, что данная находка свидетельствует о богатой истории нашего края. Помимо эттого Алексей Савченко утверждал, что вымышленный персонаж Конан Варвар жил в Николаевской области.

Отметим, что Конан – это вымышленный воин-варвар из Киммерии, придуманный Робертом Ирвином Говардом в цикле повестей о Хайборийской Эре, написанных в жанре фэнтези и издававшихся в журнале «Weird Tales». Персонаж книг, комиксов, кинофильмов и компьютерных игр, один из наиболее популярных фантастических персонажей XX века.