Жители Первомайска, которые вышли на акцию протеста из-за состояния дорог в городе и районе, перекрыли дорогу Р-06 «Ульяновка-Киев», требуя приезда главы Николаевской ОГА Александра Стадника.

Митинг в прямом эфире транслирует группа в Facebook Рада громади міста Первомайськ.

В частности, уже около часа несколько десятков людей перекрыли дорогу для проезда транспорта в районе Богополь в Первомайске. Люди кричат: «Достало», «Первомайск не яма», «Стадника на мыло», требуя в срочном порядке приезда губернатора в Первомайск.

Отметим также, что через каждые 10 минут митингующие пропускают транспорт, дожидаясь чиновников из ОГА.

— Проезжающие люди сигналят в знак солидарности. Они понимают нас и поддерживают, - комментируют в трансляции.

К митингующим вновь вышла мэр города Первомайск Людмила Дромашко. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Напомним, в четверг, 20 февраля, жители сел в Новоодесском районе Николаевской области перекрыли трассу национального значения Н-24 (Николаев - Вознесенск - Благовещенское), также требуя, чтобы к ним приехал глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.

Акция протеста жителей села на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское» длилась несколько часов, люди требовали, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходили дорогу, тем самым блокировали движение по трассе национального значения.

Селяне были возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.

Как известно, решить конфликтную ситуацию смог начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак, который приехал к протестующим. В телефонном разговоре с главой ОГА, Александр Стадник сообщил, что готов встретиться с жителями села в пятницу утром в 9:00 в здании облгосадминистрации.

В пятницу, 21 февраля глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник в очередной раз не пришел на встречу с жителями села Константиновка.