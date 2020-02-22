|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:45
|Заход солнца:
|17:25
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:57
|Заход солнца:
|17:26
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
Жители Первомайска, которые вышли на акцию протеста из-за состояния дорог в городе и районе, перекрыли дорогу Р-06 «Ульяновка-Киев», требуя приезда главы Николаевской ОГА Александра Стадника.
Митинг в прямом эфире транслирует группа в Facebook Рада громади міста Первомайськ.
В частности, уже около часа несколько десятков людей перекрыли дорогу для проезда транспорта в районе Богополь в Первомайске. Люди кричат: «Достало», «Первомайск не яма», «Стадника на мыло», требуя в срочном порядке приезда губернатора в Первомайск.
Отметим также, что через каждые 10 минут митингующие пропускают транспорт, дожидаясь чиновников из ОГА.
— Проезжающие люди сигналят в знак солидарности. Они понимают нас и поддерживают, - комментируют в трансляции.
К митингующим вновь вышла мэр города Первомайск Людмила Дромашко. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Напомним, в четверг, 20 февраля, жители сел в Новоодесском районе Николаевской области перекрыли трассу национального значения Н-24 (Николаев - Вознесенск - Благовещенское), также требуя, чтобы к ним приехал глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.
Акция протеста жителей села на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское» длилась несколько часов, люди требовали, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходили дорогу, тем самым блокировали движение по трассе национального значения.
Селяне были возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.
Как известно, решить конфликтную ситуацию смог начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак, который приехал к протестующим. В телефонном разговоре с главой ОГА, Александр Стадник сообщил, что готов встретиться с жителями села в пятницу утром в 9:00 в здании облгосадминистрации.
В пятницу, 21 февраля глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник в очередной раз не пришел на встречу с жителями села Константиновка.
Жители Первомайска, которые вышли на акцию протеста из-за состояния дорог в городе и районе, перекрыли дорогу Р-06 «Ульяновка-Киев», требуя приезда главы Николаевской ОГА Александра Стадника.
Митинг в прямом эфире транслирует группа в Facebook Рада громади міста Первомайськ.
В частности, уже около часа несколько десятков людей перекрыли дорогу для проезда транспорта в районе Богополь в Первомайске. Люди кричат: «Достало», «Первомайск не яма», «Стадника на мыло», требуя в срочном порядке приезда губернатора в Первомайск.
Отметим также, что через каждые 10 минут митингующие пропускают транспорт, дожидаясь чиновников из ОГА.
— Проезжающие люди сигналят в знак солидарности. Они понимают нас и поддерживают, - комментируют в трансляции.
К митингующим вновь вышла мэр города Первомайск Людмила Дромашко. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Напомним, в четверг, 20 февраля, жители сел в Новоодесском районе Николаевской области перекрыли трассу национального значения Н-24 (Николаев - Вознесенск - Благовещенское), также требуя, чтобы к ним приехал глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.
Акция протеста жителей села на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское» длилась несколько часов, люди требовали, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходили дорогу, тем самым блокировали движение по трассе национального значения.
Селяне были возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.
Как известно, решить конфликтную ситуацию смог начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак, который приехал к протестующим. В телефонном разговоре с главой ОГА, Александр Стадник сообщил, что готов встретиться с жителями села в пятницу утром в 9:00 в здании облгосадминистрации.
В пятницу, 21 февраля глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник в очередной раз не пришел на встречу с жителями села Константиновка.