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Суд болгарского города Бургас принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом пишет hromadske.
Местный прокурор Георгий Чинев заявил, что суд признал ходатайство об экстрадиции обоснованным. Однако защита Левина имеет право обжаловать это решение.
— Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение семи дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте, — добавил прокурор.
В решении Бургасского районного суда сказано, что «нет никаких причин или доказательств, которые бы подтверждали, что этот человек в Украине будет подвергнут насилию, пыткам или жестокому, бесчеловечному обращению, либо его права, связанные с уголовным преследованием в соответствии с требованиями международного права, не гарантируются».
Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил в комментарии hromadske решение суда об экстрадиции, однако подчеркнул, что это только первая инстанция.
Напомним, 24 января на территории Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Левин — это ключевая фигура, которая связывает исполнителей и заказчиков.
Левина задержали сотрудники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины. В болгарской полиции сообщили, что Левин изменил внешность, чтобы его не узнали. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. 27 января Левина взяли под стражу на 40 дней в Болгарии.
Суд болгарского города Бургас принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом пишет hromadske.
Местный прокурор Георгий Чинев заявил, что суд признал ходатайство об экстрадиции обоснованным. Однако защита Левина имеет право обжаловать это решение.
— Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение семи дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте, — добавил прокурор.
В решении Бургасского районного суда сказано, что «нет никаких причин или доказательств, которые бы подтверждали, что этот человек в Украине будет подвергнут насилию, пыткам или жестокому, бесчеловечному обращению, либо его права, связанные с уголовным преследованием в соответствии с требованиями международного права, не гарантируются».
Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил в комментарии hromadske решение суда об экстрадиции, однако подчеркнул, что это только первая инстанция.
Напомним, 24 января на территории Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Левин — это ключевая фигура, которая связывает исполнителей и заказчиков.
Левина задержали сотрудники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины. В болгарской полиции сообщили, что Левин изменил внешность, чтобы его не узнали. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. 27 января Левина взяли под стражу на 40 дней в Болгарии.